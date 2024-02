Successo per Cosimo Alberti con lo spettacolo “Il Grande Artista”

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Tante risate e un carico di buon umore per “Il” l’esilarantedi e con. Al teatro IAV (In Arte Vesuvio), sito a Napoli, in via Marino Turchi, 23, è andato in scena “Il”, unodi e con, attore eclettico e versatile, che passa con disinvoltura dalla tradizione popolare