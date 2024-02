Studenti in pista Il miglior ricordo di Luciano Cavazzi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 febbraio 2024) “in“ in memoria di, storico maestro e allenatore che ha avvicinato tanti giovani allo sci alpino. L’organizzazione, a cura di Asi Lombardia (Comitato regionale di associazioni sportive e sociali italiane, ente di promozione sportiva del presidente Marco Contardi), ha inaugurato formalmente le celebrazioni per i 30 anni di costituzione dell’Ente. Glidelle primarie e secondarie che hanno aderito all’iniziativa, provenienti da tutta la Lombardia, hanno gareggiato nello Slalom, nel Gigante e nello Snowboard. "Il tempo bello, la neve in condizioni perfette, le piste tracciate dagli allenatori della scuola di Sci Aprica, in modo da far divertire sia gli agonisti che i tantiappassionati, sono stati il viatico per la riuscita della ...