Studente sospeso per aver criticato la scuola | Valditara sarà interrogato “Libertà di parola e di espressione fondamentali”

L'uomo è sospettato di aver utilizzato la sua influenza di docente per sedurre una studentessa minorenne e instaurare con lei una frequentazione (ilgiornale)

Cagliari. Docente tenta di sedurre studentessa; sospeso

Come riportato dal quotidiano l'Unione Sarda, l'insegnante è indagato per atti sessuali su minore dal procuratore di Cagliari Marco Cocco. Non è ... (247.libero)