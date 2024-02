Strasburgo-Psg | Mbappè sbaglia il rigore…ma in diretta tv non si vede | critiche sui social

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Kylianhato il calcio di rigore del potenziale vantaggio al 6? di-Psg. Si tratta del nono errore in carriera dagli undici metri per il fuoriclasse francese, che nonva dall’ottobre del 2023 contro il Brest. Decisivo l’intervento del portiere Bellaarouch, che dagli undici metri ha ipnotizzato. Un momento raro, che il pubblico francese non ha potutore in. La regia infatti al momento del tiro ha indugiato sul volto di, senza mostrare la conclusione dagli undici metri. Nell’immagine seguente vediamo i giocatori dellocongratularsi con il loro portiere e nient’altro. Non sono mancate lea Prime Video. “Il portiere ha ...

Dopo un grosso pericolo scampato per i viola (il rigore causato da Quarta e poi cancellato dal Var, che ha corretto la decisione dell'arbitro assegnando una punizione e non il rigore), ...Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, informazioni sulle modifiche contrattuali o per trasparenza tariffaria, assistenza e contatti. Tutti i marchi Sk ...La partita Strasburgo – PSG di Venerdì 2 febbraio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 20° giornata di Ligue 1 STRASBURGO – ...