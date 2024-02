Stipendio | esonero contributivo fino a 250 euro al mese per le lavoratrici madri con almeno due figli Le indicazioni INPS

(Di venerdì 2 febbraio 2024) La legge di bilancio 2024 ha introdotto un'importante misura di sostegno per le: l'. La disposizione, già in vigore dal gennaio 2024, rappresenta un significativo passo avanti nella politica di supporto alla maternità nel mondo del lavoro. L'articolo .

Questo esonero contributivo, che può arrivare fino a 3000 euro ...ha reso operativa questa decontribuzione già a partire da gennaio, anche se gli stipendi erano già stati per lo più pagati. I ...Le lavoratrici dipendenti con almeno due figli e il più piccolo con meno di 10 anni e quelle con tre figli con il più piccolo con meno di 18 potranno avere quest'anno il bonus mamme indipendentemente ...Sorpresa in busta paga per le mamme lavoratrici grazie ad un Bonus contenuto nel Pacchetto Lavoro previsto dalla Legge di Bilancio 2024.