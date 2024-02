Stellantis | Pd | ' vincolare incentivi a salvaguardia posti di lavoro'

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Mercoledì prossimo al Question time in commissionechiederemo al Governo diglisu automotive alladei livelli occupazionali degli stabilimenti. Non un posto diva perso e il ministro Calderone deve dare risposte certe su questo punto che è decisivo". Così la deputata Maria Cecilia Guerra, responsabiledel Pd, e tutti i componenti Dem della commissionedella Camera: Arturo Scotto, Emiliano Fossi, Chiara Gribaudo, Mauro Laus, Marco Sarracino.

