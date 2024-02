Stellantis Paolo Capone | Leader UGL | “Auspichiamo tavolo con Governo per rilancio settore”

"Qui non si tratta di aprire conflitti o fare guerre a una multinazionale, ma i toni che ha usato recentemente Tavares non ci sono davvero piaciuti. Sfiorano il ricatto. Il Governo fa bene a pretender ...Paolo De Paola su Sportitalia.com ...All’orizzonte si profilano però altre nubi con il caso Stellantis che sicuramente non avrà conseguenze dirette ma potrebbe riservarne di secondarie sul club. Ne ...È morto in Francia l’escursionista italiano, cuneese, Paolo Roasio. A darne notizia sui social è il Corriere di Savigliano, per il quale la vittima faceva il vignettista. E’ lui “la vittima del ...