Stefano Miele sbotta al GF | svelata clip notturna | “Patetico | è tutto fasullo”

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Come tutti i telespettatori del Grande Fratello sapranno, la diretta si interrompe alle 2 di notte per riprendere al mattino successivo. In quel lasso di tempo, però, le telecamere continuano a restare attive, pertanto, gli autori possono vedere tranquillamentequello che accade. Ebbene proprio in uno di questi momenti,ha avuto uno sfogo, che successivamente è stato reso pubblico dagli autori del reality show. Lo sfogo dicontro Letizia Petrisha avuto uno sfogo nella notte. Parlando con Rosy Chin, infatti, il ragazzo le ha confessato chi avesse nominato durante la puntata di lunedì scorso del programma. il concorrente ha fatto il nome di Letizia Petris, ed ha anche motivato la sua decisione. In particolar modo, il ...