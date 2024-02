Stasera in tv “Il ritratto del duca” con Helen Mirren | un film delizioso da non perdere

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Due “mostri sacri” del cinema e del teatro inglesi, un concentrato di humour e del miglior spirito libertario britannico, una storia vera che ha dell’incredibile. Va in onda venerdì 2 febbraio su Rai 3 in prima serata Ildeldi Roger Michell. Se vi piacciono le commedie inglesi, divertenti, raffinate, intelligenti, scritte benissimo e recitate ancora meglio, non perdetelo. Buona visione! Un’improbabile storia, eppure realmente accaduta: il furto di un Goya da parte di un umile pensionato idealista nel 1961. O almeno così pare si siano svolti i fatti… Una coppia di protagonisti – pensionato ladro Jim Broadbent e moglie ignara– semplicemente formidabile. “Il...