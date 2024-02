Stasera in TV | cosa c’è in prima serata

Tributo a Vasco e Ligabue - Fusaro e La sonata di Auschwitz : cosa fare stasera a Bergamo e provincia Il Tributo a Ligabue e a Vasco Rossi al Keller Factory, l’incontro con Diego Fusaro al Modernissimo di Nembro e “La sonata di Auschwitz” a San ... (bergamonews)

Stasera in TV 31 : cosa c’è in prima serata Stasera in TV: che cosa vedremo quest’oggi in prima serata? Ecco che cosa è in programma per la prima serata di oggi. Questa sera in TV i ... ()

Alla scoperta di Morricone - omaggio ai Beatles e cineforum : cosa fare stasera a Bergamo e provincia Il concerto “Alla scoperta di Morricone” al Teatro Donizetti, gli “Around the Beatles” al Druso di Ranica e il cineforum a Clusone. Sono diverse le ... (bergamonews)

Dall’omaggio ad Amy Winehouse alla Scasada del Zenerù : cosa fare stasera a Bergamo e provincia L’omaggio ad Amy Winehouse al Teatro Nuovo di Treviglio, la Scasada del Zenerù ad Ardesio e lo spettacolo “Italia-Brasile 3 a 2. Il ritorno” al ... (bergamonews)

Stasera in TV 30 gennaio 2024 : cosa c’è in prima serata Stasera in TV: che cosa vedremo quest’oggi in prima serata? Ecco che cosa è in programma per la prima serata di oggi. Questa sera in TV i ... ()