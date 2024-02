Squid Game 2 | nelle prime scene nel promo Netflix | la vendetta è certa VIDEO

(Di venerdì 2 febbraio 2024)ha rilasciato, all’interno di unzionale contenente tutti i suoi prodotti di punta per il 2024, leimmagini esclusive di2, secondo capitolo della fortunata serie coreana, che ha recentemente dato il là a una versione reality, la cui produzione è stata peraltro piagata da diverse polemiche. Nella breve sequenza, presumibilmente ambientata pochi secondi dopo il finale della prima stagione, vediamo il protagonista ‘Giocatore 456’ impegnato in una telefonata con il gestore del gioco; volano parole importanti, e la, solo abbozzata alla fine del primo ciclo di episodi, sembra ormai cosa. Il nostro protagonista infatti, pare aver deciso di rinunciare alla vita di agi che la vittoria del montepremi gli ...

Dopo mesi di rumors, Netflix ha confermato ufficialmente l'arrivo di Squid Game 2. La serie cult sudcoreana tornerà con la seconda ...Netflix ha svelato le novità del 2024.Quest'anno i fan potranno ritrovare alcuni tra i propri show preferiti, come Squid Game 2 ...