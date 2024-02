Spugnette dei piatti | ogni quanto cambiarle e come igienizzarle

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 2 febbraio 2024) In qualunque cucina c’è almeno una spugnetta: fondamentale per chi ancora lava ia mano, ma anche per chi invece usufruisce della comodità della lavastoviglie – quante volte vi sarà capitato di dover risciacquare un bicchiere al volo? Senza contare poi che è comodissima per pulire il tavolo o il piano da lavoro, per igienizzare il lavello e via dicendo. Insomma, si tratta di uno strumento di cui proprio non si può fare a meno, e proprio per questo è importante che sia sempre in perfette condizioni. Avete idea di quanti germi e batteri si accumulino sulla sua superficie adutilizzo? Scopriamo alloradisinfettare la spugnetta deicambiarla.pulire la spugnetta deiResidui di cibo e sporcizia possono ...