Spreco alimentare | 13 miliardi di euro di cibo finiscono nel bidone

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Roma, 2 febbraio 2024 – A nulla valgono i rincari generalizzati, l’inflazione, le rate dei mutui alle stelle e gli stipendi medi fermi al palo da anni: gli italiani sono sì più poveri, ma anche più propensi a sprecare il. In un anno siamo passati, infatti, da 75 a quasi 81 grammi dibuttato ogni giorno pro capite nelle nostre case (80,9 grammi, per l’esattezza) e da 524,1 grammi settimanali a 566,3 grammi settimanali. Possono sembrare numeri trascurabili, ma pesano non poco in vista dell’adesione agli Obiettivi di sostenibilità 2030, ormai sempre più lontani. È una fotografia impietosa, dunque, quella scattata dal rapporto ‘Il caso Italia’ dell’Osservatorio Waste watcher international, reso noto a pochi giorni dall’11esima Giornata nazionale di prevenzione dello, in programma lunedì 5 ...