Spray urticante sul tram Evacuati e soccorsi settanta passeggeri

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Una bravata? Uno scherzo di carnevale? Può essere. Ignoti, per ora, gli autori, ma si pensa a un gruppo di ragazzini che ieri pomeriggio avrebbero spruzzato unoall’interno di uno dei vagoni della linea T1 della Teb. Ad un certo punto le persone a bordo deldelle Valli, una settantina di, hanno iniziato a tossire e ad avvertire bruciori alla gola. A Torre Boldone, erano le 16.20, una signora di 56 anni, di Alzano Lombardo, ha premuto l’allarme e ildiretto ad Albino si è fermato. Isono stati fatti scendere per far arieggiare le carrozze prima della ripartenza. Tutto sotto il controllo del conducente, per una decina di minuti. Ma a quel punto è stata proprio la passeggera che aveva dato l’allarme a sentirsi male ed è stata chiamata ...

Padova , 30 gennaio 2024 – botte con tirapugni e spray urticante per decidere chi può giocare nel campetto da basket . É finita in una violenta rissa ... (ilrestodelcarlino)

TRAM DELLE VALLI. È successo a Torre Boldone verso 16,15 di giovedì 1° febbraio. Un gruppetto di ragazzini alla fermata ha spruzzato lo spray dentro il mezzo in partenza. Bruciori agli occhi e ...Un giovane ha spruzzato dello spray urticante sul tram, costringendo il macchinista ad arrestare la corsa diretta ad Albino per far scendere i passeggeri ...Alle 16.20 di giovedì 1° febbraio. I passeggeri sono stati fatti scendere. Intervento dell'automedica e dei vigili del fuoco ...L’aggressione con una sostanza urticante, spruzzata a distanza ravvicinata contro il volto della donna. Il provvidenziale intervento di un odontoiatra e l’arresto in flagranza con le accuse di ...Erano in venti e avevano con sè tirapugni e spray urticante. Un sedicenne ha riportato la frattura del naso, un altro ha preso una bottigliata in testa. Sette ...