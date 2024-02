“Sport | Movimento ed Inclusione” | l’evento torna per la 2^ edizione | gran finale il 3 febbraio all’Impianto Sportivo “Roma 6”

(Di venerdì 2 febbraio 2024)ivo “ed” si prepara aldel 32024 presso l’impiantoivo di “6”, nel quartiereno di Portonaccio. Ideato e organizzato da SSD 4FUN srl in collaborazione con laAcademy, e la partecipazione di ASFOR SPECIAL e di ASBLIND FOOTBALL, il progetto – vincitore dell’Avviso Pubblico “Raccolta di Proposte progettuali per la realizzazione di eventi, manifestazioni, iniziative e progetti di interesse per l’Amministrazione capitolina di rilevanza cittadina” promosso daCapitale in collaborazione con Zètema Progetto Cultura – è giunto alla seconda ...

Ama lo sport da sempre, Assunta Legnante. Da quando, a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, giocare a calcio per strada era un rifugio, una ... (iodonna)

Tokyo come punto di partenza, Parigi un sogno concreto per raggiungere l’eccellenza. Un racconto intimo tra sport, omosessualità, desiderio di maternità. Con il binocolo puntato all‘oro Olimpico.Quinto episodio Seguiamo Debora del team di giovani in collaborazione con Fondazione Comasca per scoprire il progetto Social People, che unisce sport e volontariato sul nostro territorio ...Inclusione al centro ed è subito gol! Torna per la seconda edizione l'evento sportivo di grande impatto sociale, "Sport, Movimento ed Inclusione", con un gran finale il 3 febbraio 2024 presso l'impian ...