Sport in tv oggi venerdì 2 febbraio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Ci sarà tantoda seguire in tv ed in: inil tennis con i tornei ATP e WTA, gliinvernali con sci freestyle, salto con gli sci e snowboard, il basket con l’Eurolega, il calcio con la Serie A e la Coppa d’Africa e molto altro. Diversi italiani saranno in gara nella prima giornata dei Mondiali 2024 degliacquatici. Per quanto concerne i preliminari del nuoto artistico, saranno impegnati Susanna Pedotti nel solo tecnico donne, Giorgio Minisini nel solo tecnico uomini e Linda Cerruti/Lucrezia Ruggiero nel duo tecnico. Per quel che riguarda i tuffi, affronteranno i preliminari e l’eventuale finale del trampolino da 1 metro donne Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi, mentre la formazione azzurra ...