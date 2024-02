Spettacolare | testo e significato della canzone di Maninni a Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Una vera e propria prima volta per, che per sancire il suo debutto al Festival diha deciso di regalare al pubblico, un brano che da il nome anche al suo prossimo album in uscita. Scopriamo qualcosa di più sulla. “”,diè il brano cheha scelto come colonna sonorasua prima partecipazione alla kermesse sanremese. Una ballata romantica, onesta, che può considerarsi anche il punto di partenza del suo prossimo album in uscita il 9 febbraio e che proseguirà con un tour. “Questo brano significa tanto per me, lo considero onesto, trovo che abbia il profumo di casa. Il punto in cui mi ...