Spedizioni aeree in carcere | schede sim e cellulari consegnati col drone

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Ascoli, 2 febbraio 2024 – In appena tre mesi (settembre-dicembre 2023) erano riusciti a creare un giro di affari illecito di oltre 100mila euro. È quanto ricostruito dalle indagini della squadra mobile della questura di Asti che, con l’ausilio dei poliziotti di Napoli, Agrigento e Viterbo, ha eseguito quattro ordinanze di custodia cautelare in, nei confronti di quattro persone in diverse province d’Italia, accusate di avere partecipato a vario titolo a un’associazione per delinquere finalizzata alla consegna di telefoninelle carceri di Ascoli, Asti, Saluzzo, Agrigento, Catania, Benevento, Teramo, Ariano Irpino. In manette Simone Iacomino (già inad Agrigento), Veronica Virgilio e Salvatore Sbrescia (residenti a Napoli), Vasil Dziatko (a Viterbo), che riuscivano a consegnare, ...