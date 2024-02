Sparo di Capodanno | spunta un terzo uomo | cosa è successo davvero

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Colpo di scena nel caso che vede protagonista Emanuele Pozzolo. Il deputato è stato sospeso dal partito e dal gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia, perché indagato per loche ha colpito un invitato alla festa didi Rosazza, a cui ha partecipato anche il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, anche lui meloniano. Ebbene, secondo quanto emerso dalla relazione finale dei Ris di Parma, inviata ieri alla Procura di Biella, relativa agli accertamenti biologici e dattiloscopici, sarebbero state almeno tre le persone che hanno toccato la sua pistola.Leggi anche: Colpo di pistola alla festa di, Pozzolo sospeso dal gruppo meloniano alla Camera Le indagini avrebbero dunque accertato che a toccare il grilletto, il cane e il tamburo della pistola, una North American Arms Lr 22, detenuta legalmente da ...

È tornato alla Camera dei deputati Emanuele Pozzolo, il deputato di FdI, attualmente sospeso dal partito di Giorgia Meloni, in seguito alla vicenda dello sparo nella notte di capodanno. Di fronte ai ...Oltre al profilo genetico del parlamentare ne emergono altri due: uno è del caposcorta di Andrea Delmastro. Non si sa invece a chi appartenga il terzo. La relazione del Ris sull’arma del deupato FdI ...Tre persone diverse avrebbero toccato la pistola di Emanuele Pozzolo, il deputato dalla cui pistola è partito il colpo che ha ferito, la notte di Capodanno ...che aveva messo in sicurezza l'arma dopo ...