Spagna | cinese BOE mira a stimolare crescita in Europa a fiera tech ISE

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Barcellona, 02 feb – (Xinhua) – BOEnology Group, uno dei principali produttori cinesi di componenti elettronici, sta cercando di incrementare lainpartecipando allatecnologica Integrated Systems Europe (ISE) che si tiene questa settimana in. BOE e’ tra gli oltre 1.300 espositori presenti alla 20ma edizione delladi Barcellona, in corso dal 30 gennaio fino a oggi 2 febbraio. Circa 300 di questi espositori provengono dalla Cina. “Questo evento ci offre molte opportunita’ per ottenere un maggior numero di potenziali clienti. Credo che in tre-cinque anni il nostro fatturato possa raddoppiare in”, ha riferito a Xinhua Xu Jianhong, direttore generale di BOE Europe. BOE afferma di fabbricare un prodotto di display su ...

Vendute all’estero 112 milioni di paia (+2,7%): prima l’Europa, frena l’America. Accesso al credito in salita e domanda estera ora in calo: prudenza per il 2024 ...Dalla Spagna utile record per Santander, Big tech non scalda (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 31 gen - Borse europee poco mosse e in moderato rialzo, in un clima attendista nel giorno della F ...Cirelli Motor Company potrebbe non dire molto alla maggior parte delle persone. Eppure, è un marchio automobilistico con sede legale a Milano che offre in Italia alcuni modelli di origine cinese che p ...