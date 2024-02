Sorrentino Ndc | “Onorata della nomina | leadership di Mastella performante e convincente”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Sonoricevuta dal segretario nazionale, Clemente, e dal segretario provinciale di NdC, Carmine Agostinelli. Clementeè sempre stato un punto di riferimento dell’alta politica, soprattutto per la capacità politico-amministrativa mostrata in un lungo arco temporale che ha attraversato diversi periodistoria repubblicana”, è quanto scrive in una nota Marcella, a margine– formalizzata pochi giorni fa – che la designa al timone di Noi di Centro nella Città di Montesarchio. “Clementeriesce sempre ad esseree ad esprimere unain ogni ...