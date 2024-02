Sondaggi TP | Sì a piano Mattei Spaccatura su autonomia differenziata

L'ultima Supermedia di sondaggi YouTrend per Agi: scivolano tutti i partiti tranne uno, che guadagna mezzo punto percentuale ...Come sempre, la precedenza la offriamo ai sondaggi politici relativi ai partiti. Chi voterebbero gli italiani se si andasse oggi alle urne. Per scoprirlo ci siamo affidati allo studio effettuato da ...I sondaggi politici di Lab21.01 con le intenzioni di voto che premiano ancora il Centrodestra a guida Meloni: calo per M5s, Lega e PiùEuropa ...