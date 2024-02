Sondaggi politici elettorali oggi 2 febbraio 2024 | Fratelli d’Italia cresce ancora e stacca il Pd Calano M5S | Lega e FI

(Di venerdì 2 febbraio 2024)il Pd,M5S,e FI: è quanto emerge dagli ultimielaborati da Ixè. Secondo la rilevazione, il partito di Giorgia Meloni è al 29,6%. Rispetto a dicembre, quindi, Fdiil Partito Democratico di quasi 10 punti nonostante il partito di Elly Schlein passi dal 18,9% al 19,1 per cento. Male il Movimento 5 Stelle che arretra al 16,8 per cento, ...

La protesta degli agricoltori che infuria in Europa non è del tutto nuova. Almeno superficialmente, si potrebbero indicare due precedenti: il movimento dei “forconi”, che ...Tantissimo calcio, molta politica, i rincari, la scuola e poi Sanremo, prima ancora delle guerre, del cambiamento climatico. (ANSA) ...La notizia della possibile rimozione a breve del comandante in capo delle forze ucraine Valerii Zaluzhny, diffusa anche da testate americane come Cnn e Washington Post, 'è una fake news diffusa dai ru ...Come vedono gli italiani la possibile candidatura alle prossime europee di Giorgia Meloni ed Elly Schlein Cosa accadrebbe se si votasse oggi A ...Tantissimo calcio, politica, i rincari, la scuola e poi Sanremo, le guerre e il cambiamento climatico. Sono, i temi di cui gli italiani hanno discusso di più sui social nel 2023 ...