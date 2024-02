Soluzione a due Stati | sanzioni | tregua Pressioni Usa su Netanyahu

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 2 febbraio 2024) GliUniti hanno piazzato un combinato disposto di misure di pressione davanti al primo ministro Benjamincon cui marcare il perimetro del prossimo viaggio del segretario di Stato in Israele. Sarà la quinta volta che Antony Blinken si recherà nel Paese e nella regione dopo il 7 ottobre — data terribile che ci ricorda come la stagione di guerra sia stata avviata dall’attacco di Hamas, a cui successivamente Israele ha risposto con altrettanta violenza. Tanto per iniziare, Blinken ha chiesto al dipartimento di Stato di condurre una revisione e presentare opzioni politiche sul possibile riconoscimento statunitense e internazionale di uno Stato palestinese dopo la guerra a Gaza. Per decenni, la politica degliUniti è stata quella di opporsi al riconoscimento della Palestina come Stato sia a livello bilaterale che nelle ...