Sole e temperature in rialzo | ma stasera attenzione alla nebbia

(Di venerdì 2 febbraio 2024) L’Anticiclone sub-tropicale seguita ad interessare la nostra regione, dando continuitàfase di tempo stabile,ggiata e dmarcata inversione termica. Sulle pianure potranno tornare foschie dense e banchi ditalora fitti durante le ore più fredde del giorno. La staticità atmosferica promuoverà l’accumulo di sostanze inquinanti nei medio-bassi strati. Ecco le previsioni di oggi a cura di Tommaso Grieco del Centro Meteorologico Lombardo. Oggi cielo velato o poco nuvoloso su tutta la regione; durante le ore più fredde saranno possibili foschie e banchi disulle aree di pianura. Minime in lieve aumento tra -2°/+2°C, massime in lieve diminuzione tra 9°/12°C. Venti in pianura deboli variabili, in montagna in rinforzo da NORD.

