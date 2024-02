Soldi riciclati per i Casalesi passando anche per la Cina

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiUn vorticoso flusso di denaro, generato da un altrettanto intenso giro di fatture false, che dal Casertano si è allargato in tutto il mondo,da un conto all’altro e arrivando fino in, per poi tornare indietro e “scomparire” sotto forma di contanti nelle mani degli imprenditori del clan dei. È quanto accertato dall’indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli (sostituto procuratore Fabrizio Vanorio) e della Guardia di Finanza (il Nucleo di polizia valutaria di Roma) che ha portato in carcere gli imprenditori Antonio Luca Iorio, 49enne di Calvi Risorta, e Antonio Caliendo, 38enne di Casal di Principe, entrambi ritenuti ancora oggi contigui al clan. Il primo è un imprenditore dei rifiuti ritenuto vicino al boss Michele Zagaria, per il tramite dello storico affiliato ai ...