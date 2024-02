Sodexo diventa Pluxee | tra i prodotti top i buoni acquisto benzina

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Le aziende che scelgono un lavoro di rebranding sono sempre più numerose e lo fanno con una strategia precisa e un progetto di crescita, le più coraggiose partono dal naming sostituendo un logo e una denominazione già conosciuta per trovarne uno nuovo più adatto, distintivo e in linea con i progetti. È questo il caso diBenefits and Rewards Services che sceglie una nuova denominazione: quella diItalia è un’azienda fortemente specializzata nell’Employee Engagement che desidera supportare le aziende mantenendo sotto controllo il budget ma offrendo benessere e sostegno al proprio staff. Il cambio di nome è stato annunciato nel giugno del 2023 e la multinazionale lo ha fatto con un comunicato ufficiale arricchito da dettagli riguardo il futuro legato alla digitalizzazione e a tutti ie ...

In base a uno studio condotto da Bva Doxa per Pluxee Italia, il prezzo medio ha ormai raggiunto quota 11 euro in crescita dell’8% rispetto al periodo ...In un periodo che vede il talento sempre protagonista nella scelta dell’azienda, diventa essenziale studiare strategie ...growth officer e chief executive officer di Pluxee Italia (ex Sodexo Brs).