Snowboardcross | Michela Moioli terza nelle qualifiche a Gudauri Avanzano tutti gli uomini

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Giornata dedicata alle qualificazioni per la tappa di Coppa del Mondo didi, in Georgia: sono sei gli italiani che accedono alla gara di domani. Molto benetra le donne: l’azzurra timbra il terzo crono parziale (in vetta troviamo la solita ceca Eva Adamczyková) e si lancia verso la lotta al podio. Non ce l’hanno fatta le altre due italiane impegnate: Sofia Belingheri e Caterina Carpano rispettivamente diciannovesima e ventunesima. Tra glial comando il canadese Eliot Grondin. Buonissimapiazza per Lorenzo Sommariva, avanti in massa gli italiani con Omar Visintin decimo, Matteo Menconi venticinquesimo, Michele Godino ventisettesimo e Tommaso Leoni trentaduesimo. Foto: FISI/Pentaphoto