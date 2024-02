Snowboard | Coppa del Mondo | cancellate le gare di slopestyle a Mammoth Mountain

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Le condizioni meteorologiche avverse cambiano il programma in quel di, località statunitense che ospita questa settimana la seconda tappa del circuito dideldi, specialità. Nel pomeriggio italiano di oggi, venerdì 2 febbraio, la FIS ha comunicato la cancellazione della. “Le qualifiche dimaschile alMtn sono attualmente sospese a causa del tempo e speriamo di iniziare con l’allenamento alle 10:00 PST. Sfortunatamente, a causa dei limiti di tempo e di un altro temporale previsto per domenica, siamo stati costretti ad annullare le finali femminili“, aveva scritto nel pomeriggio la FIS, salvo poi essere costretta ad annullare anche la prova maschile Sono invece, ...

Carezza (Bz) A Carezza (Bolzano), nello scorso week-end, si sono svolte delle Fis valide anche per la Coppa Italia. Sia sabato che domenica la marmirolese ...Semaforo verde per i cinque italiani iscritti alla prova di Coppa del Mondo di SnowBoardCross a Gudauri, in Georgia, che approdano cosi' nel tabellone ...