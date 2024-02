Smascherato l’imbrattatore seriale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 febbraio 2024) L’“imbrattatore“ di Romano di Lombardia, nella Bassa Bergamasca, ha un volto. Si tratta, come accertato dalle indagini delle forze dell’ordine, di un uomo che da tempo si diverte a spese degli operatori ecologici che puliscono le strade della città. Nelle ultime settimane si sono intensificati gli episodi di imbrattamento delle vie, le stesse che pochi minuti prima erano state ripulite dalle spazzatrici. Subito dopo, il vandalo le sporca con numerosi coriandoli ricavati da brochure pubblicitarie fatte in mille pezzettini. Gli operatori si sono accorti che non appena passavano per alcune vie, da via Pascoli fino ai Cappuccini, quartiere a nord della città, subito dopo entrava in azione l’“imbrattatore“, o il “Genio dei coriandoli“ come l’ha soprannominato qualcuno, e nelle strade comparivano a terra pezzi di carta sparpagliati. La ...