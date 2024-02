Slittino | buone notizie per l’Italia dalla Nations Cup di Altenberg | tutti qualificati i nostri portacolori

(Di venerdì 2 febbraio 2024)per i colori italianiCup di, tappa della Coppa del Mondo di2023-2024 dove, da domani, prenderanno il via le gare vere e proprie., infatti, sono avanzati verso le prove del fine settimana. Nella prova femminile miglior crono per la lettone Sigita Berzina in 52.964 con 59 millesimi sulla tedesca Melina Fabienne Fischer, quindi terza Nina Zoeggeler è terza a 152 millesimi, davanti a Verena Hofer quarta a 234. Nella gara maschile svetta il padrone di casa Timon Grancagnolo con il tempo di 54.327 e 37 millesimi sul connazionale David Noessler. Terzo il nostro Alex Gufler a 74 millesimi, quarto il lettone Gints Berzins a 94. Nella prova di doppio migliore prestazione ...

Buone notizie per i colori italiani dalla Nations Cup di Altenberg, tappa della Coppa del Mondo di slittino 2023-2024 dove, da domani, prenderanno il via le gare vere e proprie. Tutti i nostri portaco ...Buone notizie per i colori italiani dalla Nations Cup di Altenberg, tappa della Coppa del Mondo di slittino 2023-2024 dove, da domani, prenderanno il via le gare vere e proprie. Tutti i nostri ...Doccia fredda per gli operai dell'Eurallumina di Portovesme, nel Sulcis, che oggi attendevano buone notizie dalla riunione col Mimit sulla loro vertenza che dura ormai dal 2009. Secondo quanto emerso, ...