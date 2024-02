Skeleton | Coppa del Mondo | decimo posto per Bagnis a Sigulda | trionfa il cinese Zheng Yin

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Primo trionfo stagionale perYin, capace dire in quel di(Lettonia) nella sesta tappa delladel2024 dimaschile. 1’40?82 il tempo del, capace di precedere i britannici Markus Wyatt e Matt Weston, staccati rispettivamente di 18 e 34 centesimi. Il miglior azzurro è stato Amedeograzie a una bella rimonta nella seconda manche: dopo il 14°a metà gara,ha recuperato ben quattro posizioni, chiudendo a 97 centesimi dalla vetta. Alle sue spalle Mattia Gaspari, distante un solo centesimo, mentre non è andato oltre la 25^ piazza Manuel Schwaerzer (a 3?06). Per quanto riguarda la classifica generale, in testa c’è ancora il tedesco ...