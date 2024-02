Siria | esplosioni a Damasco | “Attacco di Israele”

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Il raid avrebbe colpito milizie filoiraniane nella zona di Sayyidah Zaynab: almeno due i morti Unattribuito aavrebbe colpito milizie filoiraniane nella zona di Sayyidah Zaynab, a sud di, in, provocando almeno due morti. Lo riferisce la tv satellitare al-Arabiya, che cita l'Osservatoriono per i diritti umani, con sede

Un attacco attribuito a Israele avrebbe colpito milizie filoiraniane nella zona di Sayyidah Zaynab, a sud di Damasco, in Siria, provocando almeno due morti. Lo riferisce la tv satellitare al-Arabiya, ...Guerra Israele-Hamas a Gaza, le ultime notizie in diretta live di oggi, venerdì 2 febbraio. Tutte le informazioni. Scopri di più ...L'esercito israeliano ha annunciato la morte di 3 soldati uccisi in combattimento a Gaza. Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui si tratta di 3 riservisti: Netzer Simchi (30 anni), ...