Sinner | il testa a testa si tinge di verde | è già scritto

(Di venerdì 2 febbraio 2024), neanche il tempo di metabolizzare la vittoria a Melbourne che è già tempo di nuovi obiettivi: gli scenari futuri. C’è chi ha vinto uno Slam ma non è mai riuscito a sedersi sul trono e a godersi il panorama dall’alto. E poi c’è chi, invece, come Rios, pur essendo stato numero 1 al mondo non ha mai saputo cosa si provasse a vincere uno Slam. Perché è vero, un Major non ti apre automaticamente le porte del paradiso. Ti dà in mano gli strumenti, però, per provare a “scassinarla”, quella porta. Jannik(LaPresse) – ilveggente.itQualcosa ci dice, peraltro, che Janniknon si accontenterà mai del brivido che domenica ha attraversato il suo corpo quando, al culmine di una gara stratosferica, ha battuto Daniil Medvedev e vinto gli Australian Open. Ragiona per obiettivi, il tennista altoatesino. Sicuramente vorrà mettere in ...