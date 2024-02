Sinner e gli azzurri della Coppa Davis al Quirinale | con l’Insalatiera

Sinner appartiene a questa categoria: tornando al suo sport, fa parte della genìa dei tennisti secchioni, forse non tanto genio ma di sicuro molta, molta “regolatezza”, gli Ivan Lendl, i Nole Djokovic ...ROMA (ITALPRESS) – Prima la Coppa Davis, tornata in Italia dopo 47 anni, poi la vittoria agli Australian Open da parte di Sinner, primo italiano in campo maschile a vincere uno Slam dopo 48 anni. Trio ...Caro Merlo, brevemente le riscrivo su Sinner per farle notare che la residenza fiscale a Montecarlo non è stata messa sotto accusa dai soliti, acidi populisti e giustizialisti, ma da Aldo Cazzullo, ch ...ROMA (ITALPRESS) – “Sono 100 anni che non vinciamo una medaglia nel tennis ai Giochi, è ora di sfatare questo tabù”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, entrando in Quirinale per l’in ...L'Italia vuole essere grande protagonista alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove cercherà di confermarsi ai vertici dello sport internazionale dopo le eccellenti prestazioni fornite a Tokyo 2020. Nella c ...