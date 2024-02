Sindaco Mastella | confermato investimento per la città di Benevento

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Ilha ricevuto il presidente del gruppo Solitek:l’nelladiIldiClementeha ricevuto stamane a Palazzo Mosti in visita ufficiale, dopo averli accolti in forma privata ieri sera all’arrivo in, il presidente di Confindustria Lituania Vidmantas Janulevicius, numero uno del gruppo Solitek e l’avvocato Ugo Meucci, presidente della Camera di Commercio Italo-Lituana. Nel corso di un lungo e cordiale colloquio, è statol’che l’azienda Solitek, player di rilievo internazionale nel settore del fotovoltaico, del recupero delle batterie e dell’economia circolare a zero impatto ...