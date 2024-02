Sincro | Mondiali Singolo tecnico | Pedotti e Minisini in finale

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Sesta la 19enne di Milano, quarto il 27enne romano bicampione europeo. ROMA - In attesa di rivedere in acqua le vice campionesse del mondo Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero, splendide argento a Fukuoka 2023 ed inserite a Doha nel gruppo delle migliori del doppio, in gara a partire dalle 18 i

Sette mesi dopo da Fuokoka a Doha è ancora Mondiale per l’Italia dei Tuffi . In Qatar dal 2 febbraio si terrà la rassegna iridata degli sport ... (oasport)

Sesta la 19enne di Milano, quarto il 27enne romano bicampione europeo.ROMA (ITALPRESS) - In attesa di rivedere in acqua le vice campionesse del ...La prima giornata dei Mondiali di tuffi 2024 a Doha si apre in chiaroscuro per l'Italia. Alla bella notizia della qualificazione alla finale del metro di Elena Bertocchi, purtroppo fa da contraltare l ...Elena Bertocchi in finale nella gara di tuffi da 1 metro femminile ai Mondiali di Doha 2024: eliminata Pellacani ...