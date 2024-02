Sienna Miller testimonial Alla Fashion Week il debutto in passerella

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Sarà una delle più interessanti novità delle prossime sfilate della Milanoal femminile che tra poche settimane mostreranno le novità e le tendenze per l’autunno-inverno 2024-2025: Twinset salirà incon la sua prima collezione-sfilata, tra i grandi del, per segnare non un punto di arrivo ma una nuova partenza. Un’occasione per celebrare la storia del brand e i traguardi raggiunti fin qui, e pensare al futuro con un certo ottimismo. Perchè sfilare in un ambito così prestigioso ed importante vuol dire anche orgoglio e voglia di mostrare i propri contenuti di stile e risultati ottenuti. Lo show sarà il 20 febbraio prossimo, vigilia dell’inizio della manifestazione milanese promossa dCamera Nazionale della Moda Italiana presieduta da Carlo Capasa, che resta punto ...