Sicurezza stradale Azione Roma domani Sit-in a Piazza Irnerio

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 2 febbraio 2024), 2 febbraio 2024 – “Non si ferma la mattanza sulle strade di. Dall’inizio dell’anno i morti sono stati undici, mentre i feriti sono almeno una cinquantina”. Lo dichiara in una notain, che sarà presente al sit-in con i suoi eletti in Municipio XIII, Campidoglio e Regione Lazio. “Quella dellaè un’emergenza continua. Per ribadirlo, dalle 11.00, saremo in sit-in acon il Direttivo del Municipio XIII al fianco di cittadini, associazioni e comitati di quartiere. Da tempo ci stiamo battendo per l’installdi attraversamenti pedonali rialzati, di una segnaletica più adeguata ed efficace, e di interventi sulladei mezzi pesanti, ...