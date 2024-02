Sicilia terra di conflitti | colpa della norma salva deputati

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Sembra che ci siano venti di guerra in, e non per la presenzabase di Sigonella, ma per il duello rusticano fra i meloniani e il restomaggioranza di centrodestra. Questa frattura è strisciante dalla genesi del governo Schifani, per la scelta degli assessori, fu scatenata dalla famosa battaglia di Cannes, non contro i cartaginesi ma contro un fotografo congolese che si era preso quasi 4 milioni di euro dalla Regioneper uno shooting fotografico., la frattura che abbatte la maggioranza Ad oggi la rottura è causata dal naufragiomaggioranza sullapresuntamente ineleggibili, guarda caso tutti di FdI. Quindi il caso non è di ...