Sicilia | la crisi degli agricoltori schiacciati da siccità e spese

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Che si punti lo sguardo sull’invaso di Poma, con i livelli dell’acqua mai così bassi da anni, o sulle campagne con gli alberi da frutta bruciati dalla, lo scenario è ugualmente desolante. Glisoffrono, nella valle dello Jato come nel resto delladain aumento, mentre l’acqua per irrigare i campi è sempre più esigua e lafa strage di coltivazioni. E sotto accusa c’è anche e soprattutto la gestione delle risorse idriche da parte del Consorzio di bonificaoccidentale, ente regionale che nel 2006 ha assunto l’incarico di distribuire l’acqua per l’irrigazione dei campi, fino a quel momento affidata agli stessi contadini riuniti in cooperative. L’ente è stato commissariato per dissesto, gli interventi di ...