Sic transit gloria influencer | Chiara Ferragni è radioattiva

(Di venerdì 2 febbraio 2024) C’era un irriverente, più che altro per la lingua italiana non meno che quella latina, direttore di rivista musicale oggi evaporata, come il direttore, cui piaceva di tanto in tanto motteggiare così: “Sicmundi”. No, guarda che si dice sicmundi. Niente, non se ne dava per inteso: “E a me mi piace dire così, le parole sono di tutti”. Anche perché egli a tutti le scippava, un plagiatore da competizione. Nostalgie di gioventù a parte, quella locuzione dei padri, tratta a quanto pare dalla Imitatio Christi, resta terribile per la sua verità inesorabile, per quella spietata conferma della caducità delle umane cose. Prendi, decaduta crollata regina diland, una cresciuta nell’aura della conoscenza social, dell’infallibilità di tutto quanto ...