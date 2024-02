“Sì | Maria De Filippi al Grande Fratello” Scoop clamoroso dal volto di Canale 5 | l’ha vista

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Ilnon è nel vivo, di più. Non si conosce ancora la data della finale ma le indiscrezioni parlano di metà aprile, con una programmazione contemporanea a quella dell’altro reality show di casa Mediaset, l’Isola dei Famosi. Nell’ultima puntata del GF è stata eliminata Monia La Ferrera: un’uscita di scena, per volere del pubblico, che ha lasciato un vuoto in Massimiliano Varrese, uno dei protagonisti top di questa edizione insieme a Beatrice Luzzi. Nella prossima puntata Alfonso Signorini avrà un bel da fare perché come sempre in questi giorni non mancano scontri e alleanze. E anche una presunta violazione del regolamento: la diretta ha infatti sforato le 2 di notte e per qualche minuto, coi concorrenti probabilmente convinti di non essere ripresi, i fan del GF in quel momento collegati su Mediaset Extra hanno visto come si accordavano ...