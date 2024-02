Si conferma la tradizione italiana del gioco del lotto ora sempre più online

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 2 febbraio 2024) È lo stesso portale ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a spiegare come si gioca al. Infatti in Italia ildel 10 ee tutte le lotterie sono una vera e propriache oggi viene portata avanti soprattuttoattraverso le piattaforme diautorizzate. Ma come funziona e cos’è ildel? Si tratta di undi sorte dove si effettua l’estrazione di 5 numeri tra l’1 ed il 90 su 10 ruote associate ai nomi di 10 città italiane e su un’undicesima ruota chiamata ruota nazionale. La puntata base ad oggi è piuttosto popolare. Infatti si parte da un euro, con incrementi di € 0,50, la massima arriva a 200 euro. La vincita massima ottenibile, con ciascuno ...