Sharing dei monopattini? ’Non ci sono le condizioni’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 febbraio 2024) PERUGIA - "La città in questo momento non ha le condizioni di sicurezza per poter ospitare lodei". E’ una sentenza senza appello – per adesso - quella che ha emesso il responsabile della mobilità del Comune, Margherita Ambrosi, che ieri è intervenuta in audizione in Commissione su un ordine del giorno presentato dal consigliere comunale Nicola Volpi che richiedeva di implementare il servizio di bikeelettrico e quello dei. "Il mio è un parere puramente tecnico – ha precisato Ambrosi – ma la città non è ancora adatta dal punto di vista della sicurezza: le piste ciclabilipoco numerose, i marciapiedi spesso non in condizione di ospitare questi mezzi". Insomma la sicurezza di chi utilizza isarebbe messa a repentaglio, ha fatto ...