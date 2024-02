Shakira | 10 canzoni per celebrare la Regina della musica latina

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Vulcanica, energica e dal timbro inconfondibile,è tra le artiste più importanti del pop latino. Nata a Barranquilla il 2 febbraio del 1977,Isabel Mebarak Ripoll ha debuttato nel mercato discografico latinoamericano nel 1991 e, da allora, il suo successo non ha mai conosciuto battute d’arresto. Dieci anni dopo, nel 2001, è diventata nota a livello internazionale grazie all’exploit di Laundry Service, primo albumcantante in lingua inglese, che ha venduto più di venti milioni di copie, piazzandosi tra i cento dischi più venduti di sempre. Una consacrazione che l’ha portata lontano, arrivando addirittura ad esibirsi, insieme a Jennifer Lopez, al prestigioso Halftime Show del Super Bowl, istituzione americana per eccellenza. La produzione artisticastar colombiana è un equilibrio perfetto ...

Il 2 febbraio la cantante colombiana Shakira festeggia 47 anni: fra i suoi brani di maggior successo spicca Waka waka ..."Love wins" di IU in vetta alla classifica di gennaio, sul podio anche l'ultimo singolo di Travis Scott e di Ariana Grande ...Il rapper arriva al suo secondo album titolato come l'opera di Antoine de Saint-Exupéry con un messaggio chiaro: «Ero povero in una zona e in un contesto di mer*a, ma con un obiettivo si può arrivare ...