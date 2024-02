Sgomberato l’edificio del Ferrotel Era diventato un rifugio di abusivi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 febbraio 2024)ieri mattina a Luino il, edificio in stato di abbandono, in piazza Marconi 29, un tempo utilizzato per il pernottamento del personale ferroviario, poi dismesso e finito nel degrado,di. L’azione si è resa necessaria a seguito di un’ ordinanza di messa sicurezza diramata Ufficio tecnico del Comune verso la proprietà che è privata. L’operazione è stata disposta dalla Questura di Varese con l’intervento dei carabinieri della compagnia di Luino e della Polizia locale. Lo sgombero è cominciato alle 9,30 ed è continuato per tutta la mattinata, all’interno durante il sopralluogo sono state trovate due persone, un tunisino e una marocchina, trentenni, privi di documenti e di permesso di soggiorno, che probabilmente nella struttura avevano trovato un riparo. Non hanno opposto resistenza ...