Sgarbi | “Vi spiego i veri motivi delle mie dimissioni”

(Di venerdì 2 febbraio 2024) “Il ministro Gennaro Sangiuliano ha ritenuto di prendere le insinuazioni di un signore, che aveva ragioni di odio nei miei confronti perché non era stato assunto, e senza chiedermi nulla le ha mandate all’Antitrust che a sua volta ha ritenuto esserci una incompatibilità trae il sottosegretario”. È con queste parole che il critico d’arte spiega le motivazionisue, annunciate con un colpo di teatro alla Ripartenza, la kermesse ideata da Nicola Porro.è serio e lancia più di una stoccata al ministro della Cultura: “Non l’ho sentito, non ci parliamo dal 23 ottobre, quando mi ha dato la delega per andare a occuparmi della Garisenda. Non potevo sentire una persona che riceve una lettera anonima e la manda all’Antitrust. Le lettere anonime si buttano via, gli uomini che hanno dignità non ...