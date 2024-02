Sgarbi | “San Siro è la storia di Milano | dell’Inter e del Milan Ristrutturarlo conviene a tutti”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 febbraio 2024) “Ristrutturare Sanperché non è solo lae del, ma anche della città di“. A dirlo è Vittorio, sottosegretario dimissionario alla Cultura, a margine dell’evento ‘La ripartenza’ a. “Nonostante la polemica che non ho voluto con il sindaco mi sembrava una cosa inevitabile. C’è un vincolo relazionale per l’edificio storico e credo che la ristrutturazione vada bene anche per Sala. Mentre durava la polemica si è letto che Sanè il quinto stadio più apprezzato del mondo” ha concluso. SportFace.