Sgarbi | «Mi dimetto da sottosegretario con effetto immediato»

(Di venerdì 2 febbraio 2024) «Micondadel governo e lo comunicherò nelle prossime ore alla Meloni» lo ha detto Vittorioa margine di un evento a Milano. "Mie lo faccio per voi. Adesso sono solo, non sono più", ha aggiunto. "L'Antitrust ha mandato una molto complessa e confusa lettera dicendo che aveva accolto due lettere anonime, che ha inviato all'Antitrust il ministro della Cultura, in cui c'era scritto che io non posso fare una conferenza da Porro". Lo ha detto ilalla Cultura, Vittorio, a Milano. "Non mi devo scusare con nessuno, ho espresso le mie imprecazioni come fa chiunque" ha detto ilalla Cultura